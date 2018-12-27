Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin Ne Dediğine Değil Milletimizin Temsilcilerinin Ne...
1 saat önce
IHAAW153225-SIY/27-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin ne dediğine değil milletimizin temsilcilerinin ne dediğine bakmakla mükellefiz" dedi.
IHAAW153225-SIY/27-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin ne dediğine değil milletimizin temsilcilerinin ne dediğine bakmakla mükellefiz" dedi. 27.12.2018 15: 32: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:38 Kaynak: İHA
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