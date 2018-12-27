Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin Ne Dediğine Değil Milletimizin Temsilcilerinin Ne...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin Ne Dediğine Değil Milletimizin Temsilcilerinin Ne...

1 saat önce

IHAAW153225-SIY/27-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin ne dediğine değil milletimizin temsilcilerinin ne dediğine bakmakla mükellefiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW153225-SIY/27-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin ne dediğine değil milletimizin temsilcilerinin ne dediğine bakmakla mükellefiz" dedi. 27.12.2018 15: 32: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:38 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Kabul Etti

17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin Acun Ilıcalı, Reytinglerde Başarılı Olamayan Gerçeğin Peşinde Programını Yayından Kaldırıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:10:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimin Ne Dediğine Değil Milletimizin Temsilcilerinin Ne...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]