Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:34 Kaynak: İHA
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