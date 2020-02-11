Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin yüzde 92,7'si cep telefonu kullanıyor
Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği binaların yıkımına başlandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım

Son Dakika Haberleri
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap
14:09 Yasak Elma dizisi, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın boşanmasıyla ilgili paylaşım yapan Şeyma Subaşı'ya gönderme yaptı
12:17 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
11:41 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' sinemaseverlerle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 15:06:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]