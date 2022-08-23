Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı

23.08.2022 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesi, esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir." dedi.

Erdoğan, Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı.

Zirveye katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile diğer devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası teşkilat temsilcilerini saygıyla selamlayan Erdoğan, Kırım Platformu'nun kuruluşunun 1. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirvede hitap etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Nazik davetleri için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e teşekkür eden Erdoğan, Kırım davasının barışçıl yollardan daha etkin bir şekilde savunulması amacıyla kurulan platformu isabetli bulduklarını ve desteklediklerini bildirdi.

Desteklerini geçen yıl Kiev'de düzenlenen kuruluş zirvesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat katılımıyla gösterdiklerini anımsatan Erdoğan, önümüzdeki dönemde platformun çalışmalarına her düzeyde katkı vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı - Son Dakika
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