Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve Süreli Yayınlarda Kdv Sıfırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve Süreli Yayınlarda Kdv Sıfırlanacak.

27 dakika önce

IHAAW132745-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW132745-SIY/10-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlanacak. Artık gazete, dergi ve kitapta KDV olmayacak" dedi. 10.02.2019 13: 27: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:34 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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