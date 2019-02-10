Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve Süreli Yayınlarda Kdv Sıfırlanacak.
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IHAAW132745-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlanacak.
IHAAW132745-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlanacak. Artık gazete, dergi ve kitapta KDV olmayacak" dedi. 10.02.2019 13: 27: 45 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:34 Kaynak: İHA
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