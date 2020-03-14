Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tatar görüşmesinde, korona virüsle iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. - ANKARA

Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:01 Kaynak: İHA
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