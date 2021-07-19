Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, " Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa Birliği'ne tüm tarafların katılacağı bir konferans önerdik. Bu teklifimize henüz bir cevap alamadık. Bu bile kimin diyalogdan yana olduğunu göstermektedir" dedi. - LEFKOŞA