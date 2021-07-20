Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs halkından egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların idaresi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin" dedi. - LEFKOŞA

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