Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs...
20.07.2021 10:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı açıklamada, "İki devletli çözüm olmaz demek Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini görmezden gelmek demektir. Hiç kimse Kıbrıs halkından egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların idaresi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin" dedi. - LEFKOŞA
Son Dakika 10:26 Kurban firarda! Sahibinin elinden kaçan dana markete daldı, danayı görenler neye uğradığını şaşırdı 10:19 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu 09:41 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 18:20 Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı 17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı