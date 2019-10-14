Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda bir kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız" dedi. - İSTANBUL
Esad güçlerinin Munbiç'e iki saat uzaklıktaki Tabka şehrine ulaştığı iddia edildi Son dakika: Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Kararımızı uygulama aşamasındayız Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı