Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımı ile sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda bir kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız" dedi. - İSTANBUL