Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır"

" Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde ne yaşadığımızı siz gördünüz. Yeter ki akan kan dursun dedik, milletimizin her kökenden meşrepten insanı ile kardeş olsun dedik. Baldıran zehri de olsa bu meydanda söyledim, içeriz dedim. İstismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleri ile bölgede yaşayan insanlara tuzak kurdular. Bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın, medeniyetimizin düşmanı."

"HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır. Çözüm sürecini biz başlattık, sonlandıran biz olamadık. Çözüm sürecini bunların art niyetleri gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman terörle aralarına mesafe koymadılar, meşru zeminde siyaset yapmayı düşünmediler."

"Ey HDP siz bu ülkede bu bölgede kendinizden olmayana hayat hakkı tanımadınız. Terör, şiddet bunların ruhuna işlemiş. Bizim PKK ile ilişkimiz yok diyorlar. Bunların işi gücü yalan, ortağı CHP onun da işi gücü yalan. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllarca bunların elindeydi. Tek bir ay bile bunların ödeneği gecikti mi, diğer iller hangi haklara sahipse hepsi bunlara da sahipti. Ne idiğü belirsiz birine sorgulatıp tokatlattılar. Örgütün emri ile sokaklarda hendek ve çukur kazmadılar mı? Örgütün dağdan gönderdiği çapulcular karşısında bunlar hazır ola geçmedi mi? Bunlar yolların altına bomba koyduklarını gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Bunlar sadece slogan atar, biz hizmet eder yatırım yaparız. Aramızdaki fark budur"

"Hendekler, çukurlar açılırken, gencecik çocuklar ölüme gönderilirken saz çalıp slogan atanların derdi asla siz olmadınız. Kanı akıtılan mazlum Kürt kardeşlerimizin hakkını sormayacak mıyız?"

"Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Artık herkes güven içinde, akşam geç saatlere kadar Diyarbakır sokaklarındasınız, niye güvenlik var. Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi bunu sorun. Yasin Börü'yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki sahtekarlıkla, iki yüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar."

"Diyarbakır bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesinin yapım ihalesini 19 Temmuzda gerçekleştiriyoruz."