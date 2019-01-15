Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kobani'den 300 Bine Yakın Kürt Kardeşimizi Ülkemizde Misafir...
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IHAAW124003-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi ülkemizde misafir ettik. Biz teröristlere kapıları kapattık" dedi.
IHAAW124003-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi ülkemizde misafir ettik. Biz teröristlere kapıları kapattık" dedi. 15.01.2019 12: 40: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
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