Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti

06.08.2022 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyet ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyet ile sohbet etti.

Erdoğan, "Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni" ile "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" için geldiği Kocaeli'de, kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımına ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde futbolcular ve teknik heyet ile bir araya geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımını ziyaret etti - Son Dakika

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