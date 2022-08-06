Kocaeli'de çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , öğrenciler ile aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hafızlık öğrencileri ilahi seslendirdi. Erdoğan ve protokol üyeleri açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı - Son Dakika

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