Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı

06.08.2022 22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Kocaeli'de çeşitli programlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, öğrenciler ile aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Hafızlık öğrencileri ilahi seslendirdi. Erdoğan ve protokol üyeleri açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti.

Erdoğan okulu gezerek öğrenciler ile sohbet etti.

(Mustafa Taşören-Emrah Dursun-Mehmet Ekrem Ceylan-Mustafa Uslu-Cihan Atik/İHA)

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nu açtı - Son Dakika

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