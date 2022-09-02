ERDOĞAN KONGO CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüştü.
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