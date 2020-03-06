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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Korona virüs ile ilgili) " : " Diyanet İşleri Başkanımızla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Korona virüs ile ilgili) " : " Diyanet İşleri Başkanımızla görüştüm. Sarılmaları erteleyelim"
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Korona virüs ile ilgili) " : " Diyanet İşleri Başkanımızla görüştüm. Sarılmaları erteleyelim" - İSTANBUL
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