Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:52 Kaynak: İHA
Son Dakika AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?