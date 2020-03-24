Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , korona virüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim 'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA

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