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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), "Biz her an tedbirlerimizi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), "Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz" dedi. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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