Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), "Biz her an tedbirlerimizi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), 'Biz her an tedbirlerimizi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), "Biz her an tedbirlerimizi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), "Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak),

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Koronavirüs ile ilgili olarak), "Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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