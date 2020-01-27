Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" dedi. - ANKARA