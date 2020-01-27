Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KOSGEB'e bu yıl ödenmesi gereken borçları da 2020 yılının sonuna erteliyoruz. Son olarak, bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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