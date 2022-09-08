Erdoğan: Kraliçe 2. Elizabeth'in Vefatını Üzüntüyle Öğrendim. Kraliyet Ailesi ile Dost ve Müttefik Birleşik Krallık Halkına Taziyelerimi Sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bugün sosyal medya hesabında bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum."

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