Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi Kartı Borcunu Ödemekte Güçlük Çeken Vatandaşlarımıza da...
1 saat önce
IHAAW123639-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz.
IHAAW123639-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşların kredi kartı borçları tek çatı altında toplanacak. Ziraat Bankası
'ndan alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda aylık gelirine uygun şekilde ödeyecek" dedi. 08.01.2019 12: 36: 39 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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