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"Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz" - Son Dakika

"Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz"

03.02.2022 18:22

.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Ukrayna'da Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan yaptığı konuşmada Ukrayna ve Rusya arasındaki krize değinerek, Türkiye'nin krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Erdoğan, "Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 30 yıl önce bugün kurulmuş olmasının bu ziyarete tarihi bir boyut kazandırdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin hassas bir döneme tekabül ettiğinin altını çizerek, "Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Sayın devlet başkanı başta olmak üzere Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu ve diyaloğu öne çıkartan mesajlarını takdirle karşılıyorum. Türkiye Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizin sonlandırılması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK YANGINA KÖRÜKLE GİTMEK YERİNE TANSİYONU NASIL DÜŞÜRÜRÜZ MANTIĞI İLE HAREKET EDİYORUZ"

Erdoğan, "Liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğimizi görüşmelerimizde vurguladım. Zira Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz. Donbass ihtilafının kontrolü noktasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'nun rolünü önemsiyoruz. Kuruluşundan bu yana tüm tarafların güvenine mazhar olmuş Türk büyükelçilerle idare edilen misyona desteğimiz tamdır. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine samimiyetle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkileri her yönüyle ele aldıklarını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini kaydederek, "Az önce imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın bizi bu hedefe hızlı bir şekilde taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından birisi Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Türk şirketlerinin Ukrayna'daki alt yapı projelerini başarıyla tamamlamaları bizleri gururlandırıyor. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Turizm alanındaki işbirliğimiz de giderek güçleniyor. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık. Bu sene de yeni rekorlar kıracağımıza eminim" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk köprüsü oluşturan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumunu da değerlendirdik. Soydaşlarımıza yönelik ortak projelerimizi ayrıntılarıyla gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.

(Derya Yetim/ İHA)

Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz
Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz
Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz
Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz
Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye olarak yangına körükle gitmek yerine tansiyonu nasıl düşürürüz mantığı ile hareket ediyoruz' - Son Dakika


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