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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır" dedi.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs davası tüm Müslümanların davasıdır" dedi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
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