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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

10.12.2021 11:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdıklarını, 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduklarını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgını sürecinde ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdıklarını, 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduklarını bildirdi.

Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'ndaki konuşmasında, katılımcıları selamladı.

Peygamberin fethini müjdelediği İstanbul'dan, katılımcılar vasıtasıyla İslam coğrafyasının dört bir yanındakilere selam ve sevgilerini gönden Erdoğan, konferansın ülkeler ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, bu yılki konferansın ana temasının paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu dile getirerek, konferansın icrasında görev alanlara şükranlarını sundu.

Müslümanların dünya hayatını bir imtihan meselesi olarak gördüğünü anlatan Erdoğan, "Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele.' Bu şekilde buyurmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele edildiğini vurgulayarak, bu zorlu süreçte eski ve görevde olan milletvekillerinin de aralarında olduğu pek çok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Meclis'in çatısı altında ülkeye hizmet etmiş parlamenterler başta olmak üzere ebediyete uğurlananlara Allah'tan rahmet, hastalara acil şifalar dileyen Erdoğan, birliğin üyesi ülkelerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dileklerini sundu.

"Yerli aşımızla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevla'dan İslam dünyasını ve tüm insanlığı bu virüs musibetinden bir an evvel kurtarması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Salgın döneminde insanı, insan hayatını ve insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. İlk günden itibaren üyesi bulunduğumuz tüm uluslararası platformlarda salgınla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkati çektik. Bu çağrılarımızı sadece lafta bırakmadık, aynı zamanda çalışmalarımızla, desteklerimizle ve çeşitli yardım faaliyetlerimizle gerçeğe dönüştürdük. Her fırsatta insanlığa demokrasi, hak, hukuk ve adalet dersi verenler, kendi sınırları dışındaki dramlara kulaklarını tıkarken, biz elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hassasiyet gösterdik. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk. Yerli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. Yerli aşımızla ilgili süreçleri yakından takip ediyor, inşallah bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz."

" Kudüs'e sahip çıkmak hukuka, barışa, medeniyete sahip çıkmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün, Hazreti Nebi'nin, "Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız bari oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin." diyerek ümmetine emanet ettiği mübarek bir şehir olduğunu söyledi.

Filistin meselesin herkesi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kurulmasına vesile olan yapı taşlarından olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

???????"Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslüman'ın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, Kudüs'e sahip çıkmak hakka, hukuka, barışa, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Teşkilatın var oluş gayesi de olan Filistin davası gündemimizin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor."

(Sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İslam, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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