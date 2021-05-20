Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-21 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte kupalı şampiyonu tebrik etti. Erdoğan, yönetimle ve futbolcularla tek tek ilgilendi.

YALÇIN'LA ÖZEL SOHBET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı da ayrıca tebrik etti, özel bir sohbet gerçekleştirdi. Beşiktaş hocası Yalçın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında keyifli bir diyalog yaşandı.