Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur ve Faiz Dalgalanması Ülkemizin Kendi İç Dinamiklerinden...
12 dakika önce
IHAAW122611-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur ve faiz dalgalanması ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmamıştır.
IHAAW122611-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Kur ve faiz dalgalanması ülkemizin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanmamıştır. Büyük bir saldırıdan kaynaklanmıştır. Saldırı dalgasını ülkemiz kısa sürede etkisiz hale getirmiştir" dedi. 05.02.2019 12: 26: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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