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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kuralları koyan biz olduktan sonra bu çalışmada kimlerden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kuralları koyan biz olduktan sonra bu çalışmada kimlerden destek aldığımızın kimleri çalıştırdığımızın önemi kalmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kuralları koyan biz olduktan sonra bu çalışmada kimlerden destek aldığımızın kimleri çalıştırdığımızın önemi kalmıyor." - KOCAELİ
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