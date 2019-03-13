Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından...

1 saat önce

IHAAW121037-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından..., System.String[]
IHAAW121037-SIY/13-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. 13.03.2019 12: 10: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

İrsen Küçük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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