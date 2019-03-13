Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (Kktc) Eski Başbakanlarından...
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IHAAW121037-SIY/13-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
IHAAW121037-SIY/13-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Başbakanlarından İrsen Küçük'ün vefatı dolayısıyla eşi Gülin Küçük'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti. 13.03.2019 12: 10: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:16 Kaynak: İHA
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