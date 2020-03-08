Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki...

24 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kısmını hizmete açıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı- Çatalca kısmını hizmete açıyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:28 Kaynak: İHA
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