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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu ülkeleri rahatsız ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu ülkeleri rahatsız ediyor" dedi. - TUNUS
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