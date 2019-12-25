Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu ülkeleri rahatsız ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor komşu ülkeleri rahatsız ediyor" dedi. - TUNUS

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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