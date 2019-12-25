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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, "Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, "Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya-Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusuna ilişkin, " Yunanistan'ın ne kıta sahanlığı ne de özellikle Libya- Türkiye arasındaki mevcut bantla bir alakası var. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgi ve alakası yok" dedi. - TUNUS
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