Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapatılması gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım