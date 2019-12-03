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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, "Zirve gayet iyi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, "Zirve gayet iyi geçti" dedi. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:37 Kaynak: İHA
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