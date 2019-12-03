Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, "Zirve gayet iyi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, 'Zirve gayet iyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, "Zirve gayet iyi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, "Zirve gayet iyi geçti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da zirvesi sonrası açıklamasında, "Zirve gayet iyi geçti" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Londra, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:37 Kaynak: İHA
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