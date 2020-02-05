Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez. Bunun için TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edebilecek ve operasyon düzenleyecektir" dedi. - ANKARA