Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez. Bunun için TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edebilecek ve operasyon düzenleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mademki İdlib'deki askerimiz korunamıyor, bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez. Bunun için TSK'nın hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edebilecek ve operasyon düzenleyecektir" dedi. - ANKARA

İdlib, TSK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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