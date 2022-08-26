GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Muş/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Anıtı, Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/05.30/06.30/07.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/14.20/16.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2021 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile sanayi ve hizmet istatistiklerini, 2022 hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilecek gençlik programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekilecek.

(İstanbul/14.00/15.30)

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Hatay/21.00)

4- Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasının ilk maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

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