GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022

26.08.2022 00:05
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Muş/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocatepe Anıtı, Yüzbaşı Bayburtlu Agah Şehitliği ve Giresunlular Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Afyonkarahisar/05.30/06.30/07.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/14.20/16.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2021 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile sanayi ve hizmet istatistiklerini, 2022 hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilecek gençlik programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekilecek.

(İstanbul/14.00/15.30)

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Hatay/21.00)

4- Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasının ilk maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ağustos 2022 - Son Dakika
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