GÜNDEM / 26 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de programda yer alacak.

(Muş/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/14.20/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, 2021 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile sanayi ve hizmet istatistiklerini, 2022 hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilecek gençlik programına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kuraları çekilecek.

(İstanbul/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Hatay/21.00) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasının ilk maçında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

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