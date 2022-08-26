"Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz."

"Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız' - Son Dakika

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