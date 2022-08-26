Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

26.08.2022 12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programına katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz."

"Hiçbir saldırıya hiçbir oyuna, tuzağa tahammülümüz yoktur. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi affetmeyiz."

"Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız" - Son Dakika
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