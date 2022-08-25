GÜNDEM / 25 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek etkinliklere katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, etkinlikler kapsamında Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de etkinliklere iştirak edecek.

(Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, Çakırözü köyünde Zafer Yolu Yürüyüşü'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/22.45/23.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultangazi, Arnavutköy ve Silivri'de esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/13.30/15.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir iş dünyası temsilcileri ile toplantı yapacak, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kemeraltı esnafını ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 110 adet iş makinesi teslim alma törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, ağustos ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.00/14.30)

3- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile ağustos ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşaması kura çekimi ile "Yılın Futbolcusu" ve "Yılın Teknik Direktörü" ödül töreni yapılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Austria Wien'i; Demir Grup Sivasspor ise Malmö'yü konuk edecek.

(İstanbul/Sivas/20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin rövanş maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Belçika'nın Antwerp takımıyla karşılaşacak.

(Antwerpen/21.45) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/19.30) (Fotoğraflı)

5- Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplanacak. ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık edeceği yeni sezonun ilk toplantısı, Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Galatasaray Kulübü ile Petrol Ofisi arasında Nef Stadı'nda sponsorluk anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek. Antrenman öncesi yeni transfer Kerem Atakan Kesgin, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(İstanbul/11.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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