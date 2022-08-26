Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı - Son Dakika
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Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı

26.08.2022 16:46
Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, “Biz ‘ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek’ dedikçe yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler, beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler, onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkanı vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, "Biz 'ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek' dedikçe yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler, beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler, onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkanı vardır" dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümün, bugün Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Erdoğan, törende şunları söyledi:

"MALAZGİRT, BU COĞRAFYA'DA KAZANDIĞIMIZ TÜM ZAFERLERİN İLK ADIMI, ANASIDIR"

"Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının, Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt, bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır, bereketli kaynağıdır.

Malazgirt Zaferi'nden sadece 3-4 yıl sonra kurulan Anadolu Selçuklu Devleti, 228 yıl sonra kurulan Osmanlı, 852 yıl sonra kurulan Cumhuriyet, hep bu zaferin meyveleriydi. Şayet Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere bize açmamış olsaydı, bu coğrafyadaki küçük gruplar halinde süregelen varlığımızı ebedi kılabilir miydik? Bunun için Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız.

"ER MEYDANINDA HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERİRKEN TEK BİR MASUMUN CANINA HALEL GETİRMEDİK"

Sınır ötesi harekatlarımızın her birinde, dostlarımıza yardım için gittiğimiz her yerde bu şiirin ifade ettiği ruhla mücadelemizi yürüttük ve başarıya ulaştırdık… Bizler, tıpkı Sultan Alparslan gibi; tıpkı Osman Gazi'nin, tıpkı Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Ama biz, vakur ve kararlı duruşumuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz.

"ÜLKEMİZİN HERKESE YETECEK İMKANI VARDIR"

Biz 'ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek' dedikçe yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler, beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler, onların da özgürlüğünün, haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin herkese yetecek imkanı vardır.

"21. YÜZYIL ŞAHLANIŞIN, GELECEK YÜZYIL DA BİZİM MEDENİYETİMİZİN ASRI OLACAKTIR"

Cumhur İttifakı olarak, Allah'ın izniyle 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Fethin 600. yılına adadığımız 2053 vizyonumuzu bunun için hazırlıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümüne adadığımız 2071 hayallerimizi bunun için kuruyoruz. Yakın tarihimizde 19. yüzyıl yıkılışın, 20. yüzyıl yeniden dirilişin çağı idi. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl şahlanışın, gelecek yüzyıl da bizim medeniyetimizin asrı olacaktır, unutmayın."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Bu Ezanlar, Bayraklar, Zaferler, Şehitler, Onların da Özgürlüğünün, Haysiyetinin, Geleceğinin Teminatı - Son Dakika

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