Erdoğan, Kuru Üzüm Alım Fiyatını 27 Lira Olarak Açıkladı. - Son Dakika
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Erdoğan, Kuru Üzüm Alım Fiyatını 27 Lira Olarak Açıkladı.

20.08.2022 20:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Manisalı bir yurttaş, “Mazotla kıyaslarsan, gübreyle kıyaslarsan normal değil. Çiftçi 40 lira, 45 lira en düşük 35 lira bekliyordu. Üzümcü bu üzümü işlerken mazot 30 liraydı. Açıklanan fiyat gübreye mazota göre çok düşük” diye konuştu.

AHMET ÜNSAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Manisalı bir yurttaş, "Mazotla kıyaslarsan, gübreyle kıyaslarsan normal değil. Çiftçi 40 lira, 45 lira en düşük 35 lira bekliyordu. Üzümcü bu üzümü işlerken mazot 30 liraydı. Açıklanan fiyat gübreye mazota göre çok düşük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa'da; çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, "Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümü TMO… Yani geçen yıl 13 liraydı. Bu yılda Cumhurbaşkanınız… Bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyatımızı 27 lira olarak belirledik" dedi.

Manisalı bir yurttaş, yeni üzüm alım fiyatı için, "Normal. Kime satacak? Tüccar alacak mı? Tüccar alırsa 27 lira iyi para" dedi. Ramazan Şahinbaş ise yeni alım fiyatı için şunları söyledi:

"Mazotla kıyaslarsan, gübreyle kıyaslarsan normal değil. Hepsine yüzde 300 zam geldi. Çiftçi 40 lira, 45 lira en düşük 35 lira bekliyordu. Üzümcü bu üzümü işlerken mazot 30 liraydı, şu an 25'e düştü belki ama o gün için 30 liraydı. Açıklanan fiyat gübreye mazota göre çok düşük."

Başka bir yurttaş, yeni rakamın piyasalar açısında dengeli olduğunu belirterek, "Eğer ki 20 lira açıklasaydı ihracatçıya büyük bir zarar verecekti, devlet olarak. Bu sene Devlet Planlama Teşkilatı le birlikte çalıştıkları için devletimiz ona göre rakamını söylemiş oldu. Bütün piyasalar, dengesine göre gidiyor şu anda" dedi.

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Kaynak: ANKA

Manisa, Güncel, Son Dakika

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