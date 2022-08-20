Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Gaziantep 'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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