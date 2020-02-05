Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Bunun için ülkemizde maddi manevi nice fedakarlıklar, 3.7 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. Bunun için Suriye'deki milyonlarca insanı canımız pahasına koruyoruz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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