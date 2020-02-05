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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Bunun için ülkemizde maddi manevi nice fedakarlıklar, 3.7 milyon sığınmacıyı barındırıyoruz. Bunun için Suriye'deki milyonlarca insanı canımız pahasına koruyoruz" dedi. - ANKARA
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