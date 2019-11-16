Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası başkanını görevden aldık.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası başkanını görevden aldık.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası başkanını görevden aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Yeni Merkez Bankası başkanımızla beraber faiz oranı yüzde 13.5'e kadar indi. Daha da inecek. Enflasyon 2020'de inşallah tek haneli rakamlara inecek" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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