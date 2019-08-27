Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir. Gereken adımları da gereken zamanda atmak durumundayız" dedi. - MOSKOVA
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