Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir. 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa başka sınırları mı var?" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:45 Kaynak: İHA
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