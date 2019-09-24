Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir. 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa başka sınırları mı var?" dedi. - NEW YORK
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