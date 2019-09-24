Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayak altına alıyor. İsrail devletinin sınırları neresidir. 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır yoksa başka sınırları mı var?" dedi. - NEW YORK