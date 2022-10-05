Erdoğan, Bahçeli'yi Evinde Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek görüştü.
Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 16.00'da Ankara'da evinde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Gündem içeriğine dair bilgi verilmeyen görüşmeye ait iki kare fotoğraf Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 7 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmüştü.
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