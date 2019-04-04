Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in Vefat...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu
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