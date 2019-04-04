Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in Vefat...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in Vefat...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in Vefat..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefat yıldönümü dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş ve oğlu Tuğrul Türkeş'le de telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:45 Kaynak: İHA

MHP, Alparslan Türkeş, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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