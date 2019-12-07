Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlü kıranın partide kalemini kırarız." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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