Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milleti İkna Edip Oyunu Alarak İktidara Gelmeyi Akıllarından...
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IHAAW122939-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milleti ikna edip oyunu alarak iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar.
IHAAW122939-SIY/15-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milleti ikna edip oyunu alarak iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Ciddiye alınacak hiçbir vaatleri yok" dedi. 15.01.2019 12: 29: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
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