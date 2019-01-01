Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin Gözünden Düşenin Bizim Nezdimizde Yeri Yoktur"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin Gözünden Düşenin Bizim Nezdimizde Yeri Yoktur"...

34 dakika önce

IHAAW153614-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW153614-SIY/01-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri yoktur" dedi. 01.01.2019 15: 36: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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