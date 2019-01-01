Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin Gözünden Düşenin Bizim Nezdimizde Yeri Yoktur"...
34 dakika önce
IHAAW153614-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin gözünden düşenin bizim nezdimizde yeri yoktur" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:42 Kaynak: İHA
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