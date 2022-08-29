Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar." dedi.

Erdoğan, Zafer Meydanı'nda düzenlenen Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yaptı.

Türk milletinin birliğini kimsenin bozamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar." dedi.

"Tarihi şahsiyetlerimiz arasında ayrımcılık yaparak fitne tüccarlığına yeltenen sahte tarihçiler kirli emellerini gerçekleştiremeyecekler." ifadelerini kullanan Erdoğan, tek parti faşizmi özlemiyle yanıp tutuşanların son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de hedeflerine ulaşamayacağına işaret etti.

Türkiye'nin şahlanışına set vurma gayretlerinin milletle ve gençlerle boşa çıkarılacağını dile getiren Erdoğan, "Ecdadımızın bu topraklarda bıraktığı izleri takip ederek, Türkiye'yi ahlakla, erdemle, adaletle, kardeşlikle büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

"Vatanımızın dört bir köşesindeki şehitliklerimiz yiğitlik destanlarıyla dolu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın Kurtuluş Savaşı'nın sembol şehirleri arasında yer aldığını, topraklarının şehit kanlarıyla yoğrulmuş mübarek bir belde olduğunu belirterek, kentte 7 şehitlik bulunduğunu hatırlattı.

Gençlerden şehitlikleri ziyaret ederek kitabeleri dikkatle okumasını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kurtkaya Şehitliği Kitabesi'ndeki göz yaşartıcı hikayeyi burada paylaşmak istiyorum, Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 günü sabah 04.30'da başlamış ve iki saat içerisinde düşmanın bütün tel örgüleri parçalanmıştır. Daha gün doğmadan zaferin ilk ışıkları Anadolu'da parlamaktadır. Başkomutanlık Karargahı'nın bulunduğu Kocatepe'ye tek geçit yeri olan Kalecik ve Kurtkaya bölgeleri Türk ordusu için çok önemlidir. Buraların bir an önce alınması ve düşmanın yok edilmesi görevi henüz 24 yaşındaki Yüzbaşı Agah'a verilir. Yüzbaşı Agah, emrindeki 150 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah ile 2 bin 500 kişilik düşman tümenine saldırarak büyük bir savaş başlar. Bütün çarpışmalar 27 Ağustos öğlen saatlerine kadar sürer. Düşman saflarının içine kadar dalan Yüzbaşı Agah onlara ağır kayıplar verdirerek batı istikametine kaçmalarını sağlar. Büyük bir takviye alan düşman birliği ile çarpışırken Yüzbaşı Agah, 100 Mehmetçik ve Üsteğmen Feyzullah ile birlikte şehit düşer. Geriye kalan 50 Mehmetçik ve takviye kuvvetlerimizle düşman bu vadi içerisinde tamamen yok edilir. Evet, sadece Afyon'daki abideler değil, Kütahya'dan Çanakkale'ye kadar vatanımızın dört bir köşesindeki şehitliklerimiz de buna benzer yiğitlik destanlarıyla doludur."

Dünyanın 34 farklı ülkesindeki 78 Türk şehitliğinin milletin hak, adalet ve hürriyet yolunda verdiği mücadelenin sembolü olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük şehitliği olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle Türkiye'nin şüheda yurdu, Türk milletinin de şehitleriyle yaşayan bir millet olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyan Erdoğan, şehitlerden aldıkları ilhamla AK Parti'nin temellerini Afyonkarahisar'da attıklarını ve kutlu yürüyüşü başlattıklarını, 21 yıldır gece gündüz demeden çalıştıklarını ve Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için gayret gösterdiklerini, milletin desteği ve duasıyla "aşılmaz" denilen engelleri aştıklarını kaydetti.

Milletin desteğiyle Türkiye'yi, bölgesinin parlayan yıldızı haline getirdiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'yi her alanda tarihi yatırımlarla tanıştırdıklarını belirtti.

(Sürecek)