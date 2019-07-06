Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltı programında bir araya gelmek üzere AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, milletvekilleri ile kahvaltı programında bir araya gelmek üzere AK Parti İstanbul
İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'ın milletvekilleri ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltı programında bir araya gelmek üzere Beyoğlu
'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak
, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç
ve milletvekilleri il binası kapısında karşıladı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
'unda eşlik ettiği görüldü. Erdoğan'ın milletvekilleri ile gündeme ilişkin değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Efsane Ekspres 8 yıl sonra İstanbul'a sefer yaptı
CHP'li Gürsel Tekin fotoğraf paylaştı: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda jet ski bulundu
Taksicilere 'son durak' operasyonu: Turistler için 'mal', 'kuş' diyorlarmış
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli